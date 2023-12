Rolstoeltennisster De Groot Parasportvrouw van het Jaar

Rolstoeltennisster Diede de Groot is op het Sportgala in Utrecht geëerd met de titel Parasportvrouw van het Jaar. Ze won dit jaar alle grandslamtoernooien in het enkelspel en is de onbetwiste nummer 1 van de wereld.

De 26-jarige tennisster uit Oudewater kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving tijdens het gala in DeFabrique de bijbehorende Jaap Eden Award. De Groot won de verkiezing van de andere twee genomineerden: parazwemster Lisette Bruinsma en para-atlete Fleur Jong.

De Groot kreeg voor het tweede jaar op rij een sportprijs. Vorig jaar werd ze gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Dit jaar zijn er voor het eerst aparte awards voor de beste man, vrouw en ploeg in de parasport.

De Groot heeft inmiddels twintig grandslamtitels op haar naam. Ze won dit jaar ook de afsluitende Wheelchair Masters in Barcelona.

Joël de Jong werd gekozen tot Parasportman van het Jaar. De 21-jarige atleet won op de WK para-atletiek in Parijs het goud op de 100 meter in een kampioenschaprecord van 12,09. De Fries voegde er een bronzen medaille aan toe bij het verspringen met een afstand van 6,92 meter.