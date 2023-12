Sportvrouw van het Jaar Bol vereerd met twee zware Jaap Edens

Femke Bol voelde zich zeer vereerd met de twee zware beeldjes van Jaap Eden. Ze ontving er op het Sportgala in Utrecht een als Sportvrouw van het Jaar en een als teamlid van de Sportploeg van het Jaar. “Ik had hier echt niet op gerekend, maar het is wel heel leuk. Ik ben even trots op allebei”, zei ze na afloop op de ‘rode loper’.

Het is niet uniek dat een sporter naar huis gaat met twee Jaap Edens, maar bijzonder is het wel. Voetballer Arjen Robben overkwam het in een grijs verleden, en ook zwemmer Pieter van den Hoogenband. “Mijn medailles zeggen mij het meest, maar dat ik dit jaar weer tot Europees atlete van het jaar werd gekozen, was gaaf. Maar deze prijzen zijn wel heel speciaal. Dit zegt me meer, omdat ik vroeger met mijn ouders altijd naar de uitzendingen van het Sportgala op televisie keek.”

In galajurk en op hoge hakken vertelde de atlete dat ze het niet laat zou maken in DeFabrique, de evenementenlocatie waar het Sportgala nieuwe stijl werd gehouden. In een uur tijd werden er negen sportprijzen uitgereikt. “Ik ga zo slapen, want morgen staat er weer een test op het programma. We zitten nu midden in een zwaar trainingsblok.”

Bol beleefde een bijzonder succesvol seizoen, dat begon met een onverwacht wereldrecord op de 400 meter indoor. Er volgden twee Europese titels indoor (400 meter en 4×400 meter estafette) en twee wereldtitels (400 meter horden en 4×400 meter estafette). Ze had een derde gouden medaille binnen handbereik, maar op onverklaarbare wijze stortte ze op de eerste dag van de WK in Boedapest met verzuurde benen vlak voor de finish van de 4×400 meter gemengde estafette ter aarde.

“Ik heb dat goed kunnen verwerken. Tijdens het toernooi heb ik het al van me afgeschreven als het ware. Door mijn emoties, gedachten en gevoelens op te schrijven in een boekje. Het hielp me om te relativeren en leerde me dat ik weerbaar ben. Ik kon op dat toernooi tegen mezelf zeggen dat ik sterk ben en in vorm en gewoon voor goud kon gaan.”