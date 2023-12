Tennisbonden gaan gezamenlijk optreden tegen onlinehaatberichten

Tennisbonden gaan gezamenlijk optreden tegen onlinemisbruik en bedreigingen via sociale media aan het adres van spelers. De ITF en de WTA komen samen met de AELTC en USTA, respectievelijk de organisatoren van Wimbledon en de US Open, vanaf 1 januari 2024 met een nieuwe dienst, Threat Matrix genaamd.

“Tennisspelers zijn onderhevig aan aanzienlijke hoeveelheden misbruik op sociale media en ander ongepast onlinecontact, wat risico’s met zich meebrengt voor de voorbereiding, prestaties en geestelijke gezondheid”, stellen de bonden in een gezamenlijke verklaring.

“Threat Matrix helpt met het achterhalen van de identiteit van misbruikers, tegen wie alle mogelijke maatregelen zullen worden genomen. Tennis zet zich in om zijn atleten te ondersteunen tegen onlinemisbruik, waaraan dit initiatief een belangrijke bijdrage zal leveren.”

Threat Matrix is ontwikkeld door AI-bedrijf Signify Group. Specialisten zullen de sociale media van spelers monitoren op beledigende en bedreigende inhoud. Het gaat om de inhoud op X, Instagram, YouTube, Facebook en TikTok.

Over de hele sportwereld is onlinemisbruik een probleem. Anderhalve week geleden voerde Ajax actie tegen haatberichten op sociale media. De Amsterdammers speelden tegen Sparta in shirts zonder namen erop. De namen werden vervangen door drie stippen, als symbool voor stilte.