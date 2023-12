Tweevoudig wereldkampioen Wright al uitgeschakeld op WK darts

Tweevoudig wereldkampioen Peter Wright is al in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld. De Schot moest met 3-0 zijn meerdere erkennen in Jim Williams uit Wales.

Wright stelde hevig teleur in Alexandra Palace en hij kwam tot een gemiddelde van slechts 83,87. De nummer 4 van de wereld is de hoogste geplaatste speler die al is uitgeschakeld.

De 53-jarige Wright pakte in 2020 en 2022 de wereldtitel. Bijna vier jaar geleden versloeg hij Michael van Gerwen in de finale en begin 2022 Michael Smith.