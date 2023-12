Van Opzeeland verkozen tot beste zeiler van dit jaar

Luuc van Opzeeland is verkozen tot beste Nederlandse zeiler van dit jaar. De Hoofddorper kreeg de bijbehorende Conny van Rietschoten-trofee dinsdag uitgereikt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Van Opzeeland verzekerde zich in augustus van de wereldtitel in de iQFoil-klasse. De iQFoil-klasse heeft na de Olympische Spelen van Tokio de RS:X vervangen als olympische klasse.

Vorig jaar ging de Conny van Rietschoten-trofee naar twee duo’s: Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49erFX en Bart Lambriex en Floris van de Werken in de 49er-klasse.

De prijs voor grootste zeiltalent van Nederland ging naar Roos Wind en Rick Peacock werd verkozen tot beste coach.