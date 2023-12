Atlete Hassan geniet van marathonpijn en beslist later over Parijs

De beslissing van Sifan Hassan om in maart de marathon van Tokio te lopen zal geen invloed hebben op de keuzes die ze maakt voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Dat zei de Nederlandse atlete via een videoverbinding vanuit Ethiopiƫ.

Hassan (30) hunkert naar nieuwe olympische glorie, maar het blijft dus nog onduidelijk voor welke onderdelen ze kiest. Ook voor haarzelf. “Ik heb nog veel tijd om die beslissing te maken. Ik wil nu zien waar ik het beste in ben en op basis daarvan maak ik een beslissing. Er zijn nog genoeg kansen tot aan de Spelen.”

Volgend jaar trekt ze dus naar Japan voor de marathon van Tokio. De voornaamste reden daarvoor is de liefde voor de marathon, die ze in Londen en Chicago al won dit jaar. “Ik ben verslaafd aan de pijn van een marathon. Geen moment is er twijfel geweest om die van Tokio niet te lopen. De connectie met de mensen, het geduld dat je moet hebben en dus de pijn. Ik vind het vooral heel leuk.”

Momenteel is de 30-jarige Hassan in EthiopiĆ«, waar ze vorige week aan haar voorbereiding is begonnen. “Vanwege de omstandigheden ben ik hier. In Nederland of bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn die nu niet ideaal.”

Hassan pakte bij de Spelen in 2021 al goud op de 10 en 5 kilometer. Dit jaar schitterde ze dus op de marathon, waardoor ze werd genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Collega-atlete Femke Bol won die verkiezing woensdag, maar dat maakt Hassan niet uit. “Ik heb zelf ook op haar gestemd. Ik ben heel blij voor Femke.”