Darter Noppert al uitgeschakeld in tweede ronde WK darts

Danny Noppert is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De 32-jarige Fries verloor met 3-0 in sets van de Engelsman Scott Williams. Dat was verrassend, want Noppert was als zevende geplaatst op het toernooi in Alexandra Palace. Williams is de nummer 52 van de wereldranglijst.

Noppert opende sterk. Hij won de eerste leg door uit te gooien met 170 punten. Maar ‘The Freeze’ wist niet door te drukken. Williams ging steeds beter werpen en nam de controle in de partij. Hij wist zeven keer de maximale 180 punten te gooien.

Noppert verloor de eerste en tweede set met 3-2 in legs, de derde met 3-1. Zijn statistieken waren niet eens zo slecht en zijn gemiddelde score met drie pijlen was zelfs hoger dan die van Williams, maar de Nederlander liet het afweten bij het uitgooien. Noppert miste te vaak de dubbels. “Ik was slordig” zei hij kort na zijn nederlaag bij Viaplay.

“Mijn eerste leg was goed, daarna was het over. Ik kwam de hele wedstrijd niet in mijn spel en Williams strafte dat af. Bij het ingooien voelde ik me al niet top, maar ik heb geen idee waar het aan lag waarom het niet ging. Williams deed mij zeer en dat deed hij goed; hij is de terechte winnaar.”