EU-hof geeft topclubs gelijk: UEFA mag Super League niet verbieden

De grote Europese voetbalclubs die tegen de zin van voetbalbond UEFA een eigen Super League willen oprichten, hebben gelijk gekregen van de Europese rechter. Het verbod van de UEFA gaat in tegen de Europese regels, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Real Madrid en FC Barcelona waren naar de rechter gestapt om een eind te maken aan het verzet van de UEFA tegen de Super League. Zij en een aantal andere van de grootste Europese voetbalclubs kondigden twee jaar geleden aan afscheid te willen nemen van de Champions League om voortaan meer wedstrijden tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie. Die plannen stuitten op grote verontwaardiging van de voetbalbonden, maar ook van supporters en kleinere clubs.

De voetbalbonden misbruiken hun macht als ze competities zoals de nieuwe topvoetbalcompetitie de voet dwars zetten, oordeelt het hof. De eigen regels die ze hanteren zijn “onwettig”. De Spaanse rechter moet, met dit algemene EU-oordeel in de hand, zich nu uitspreken over het specifieke geval van de Super League.

De woordvoerder van het Luxemburgse hof spreekt van een “zonder meer historisch arrest”. In de aanloop naar de uitspraak schatten deskundigen al in dat die de Europese topsport op zijn kop zou kunnen zetten.

Het Europees hof is het met de klagers eens dat de voetbalbonden hun monopoliepositie misbruiken. Ook de sport is een economische activiteit en valt onder de Europese regels voor vrije concurrentie, vindt het hof.

Dat betekent niet dat het project hoe dan ook goedgekeurd had moeten worden. In de bijzondere sector van de sport is ook toezicht nodig, en het hof sluit niet uit dat er andere redenen kunnen zijn om de Super League toch te blokkeren.

De uitspraak van donderdag is bindend in de hele Europese Unie en definitief. Hoger beroep is niet mogelijk.