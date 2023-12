Hassan begin maart in actie op marathon van Tokio

Sifan Hassan verschijnt in maart van volgend jaar aan de start van de marathon van Tokio. In 2021 won ze in de Japanse hoofdstad twee gouden medailles op de Olympische Spelen, op de 5000 en 10.000 meter

“Ik denk dat de marathon van Tokio de ideale voorbereiding is richting de Olympische Spelen van Parijs, omdat ik geweldige herinneringen heb aan de stad en ik het gevoel heb dat ik daar het olympische vuurtje in mij kan ontwaken”, aldus Hassan via Global Sports Communication.

“In de straten van Tokio wil ik mijn marathonreis voortzetten. Ik wil leren van elke marathon, aangezien ze allemaal anders zijn en ik kan niet wachten om naar Tokio af te reizen.” Met die uitspraken leek Hassan een voorschot te nemen op deelname aan de marathon in Parijs. Ze heeft nog niet bevestigd dat ze in Frankrijk aan de olympische marathon meedoet.

De 30-jarige Hassan was eerder dit jaar de beste op de marathons van Londen en Chicago. In de laatstgenoemde stad liep ze de tweede tijd ooit bij de vrouwen. Ze kwam in oktober in de Verenigde Staten na 2.13.44 over de finish.

Bij de mannen doet de Keniaan Eliud Kipchoge opnieuw mee. De 39-jarige Kipchoge pakte twee jaar geleden olympisch marathongoud in Tokio.

De marathon van Tokio is op zondag 3 maart.