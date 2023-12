Luton Town-aanvoerder Tom Lockyer heeft het ziekenhuis verlaten na zijn hartstilstand van zaterdag. Volgens de Premier League-club gaat de 29-jarige Welshman nu thuis verder werken aan zijn herstel.

Lockyer zakte rond de 60e minuut van het competitieduel bij Bournemouth in elkaar. Hij werd al snel weer bij bewustzijn gebracht en verbleef de afgelopen dagen in stabiele toestand in het ziekenhuis. Woensdag mocht hij naar huis, zo maakte Luton een dag later bekend.