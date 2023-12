Organisator Super League: UEFA-monopolie voorbij, voetbal is vrij

De organisator van de Super League heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat voetbalbond UEFA een nieuwe Europese topcompetitie niet mag verbieden. “De monopoliepositie van de UEFA is ten einde. Het voetbal is vrij. Clubs hoeven niet meer te vrezen voor sancties en mogen nu zelf hun toekomst bepalen”, zegt topman Bernd Reichart in een eerste reactie.

De Duitser is directeur van A22, het bedrijf achter de oprichting van de Super League die twee jaar geleden de Champions League wilde vervangen. Hij is niet meer voor een gesloten competitie voor de rijkste clubs van Europa. Reichart pleit inmiddels voor een open competitie voor zo’n zestig tot tachtig clubs, te bereiken via nationale competities. Een systeem van pakweg drie divisies, met promotie en degradatie.

“Zo kunnen we clubs bijvoorbeeld veertien duels per seizoen garanderen”, vertelde hij eerder deze week aan het ANP. “Juist clubs uit kleine en middelgrote competities groeien zo. Het geld wordt eerlijker verdeeld over meer clubs en je krijgt spannendere duels.”

Reichart heeft met veel clubs en bonden gesproken en voelt ook in Nederland steun voor zijn plannen. Hij deed na de uitspraak van de Europese rechter meteen een belofte. “Wij willen de wedstrijden in de Super League gratis beschikbaar maken. En clubs, jullie inkomsten zijn gegarandeerd.”

A22 geeft vanaf 12.00 uur tijdens een persconferentie meer uitleg over de voorstellen van het bedrijf voor de toekomst van het Europese clubvoetbal.