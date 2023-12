Van Barneveld ondanks moeizaam najaar strijdbaar voor WK darts

Raymond van Barneveld heeft nog altijd de ambitie wereldkampioen darts te worden, maar is na een moeizaam najaar bescheiden. De 56-jarige Hagenaar is met een nieuwe set-up voor zijn pijlen wel vol vertrouwen. “Een Raymond van Barneveld in vorm kan ver komen”, zegt hij.

Van Barneveld is wel een beetje grieperig, vertelt hij aan het begin van de week. “Het begon in Duitsland, handjes geven en op de foto. Als diabeet doe ik alleen langer over het herstel.” Toch denkt hij niet dat het hem zal hinderen in zijn partij in de tweede ronde vrijdagavond tegen de Pool Radek Szaganski. “Wat pilletjes en drankjes en dan komt het goed. Ik heb een goede set-up en een goed hoofd.”

‘Barney’ werd vijf keer wereldkampioen, vier keer bij dartsbond BDO en één keer, in 2007, bij de PDC. In Alexandra Palace, waar het WK tegenwoordig is, verloor hij een finale en strandde hij vijf keer in de halve finale. Hij stopte eind 2019, maar was snel terug. Zijn comeback in 2021 eindigde in de tweede ronde en vorig jaar verloor hij in de derde ronde van Gerwyn Price.

Zijn tegenstander Szaganski gaat Van Barneveld niet onderschatten. “Hij won onlangs een toernooi op de Pro Tour, daarmee heeft hij meer gewonnen dan ik. Maar ik ga niet de underdog uithangen.” Wint hij zijn partij, dan ontloopt hij tweevoudig wereldkampioen Peter Wright, die werd uitgeschakeld. Barney voorspelde al dat Wright het lastig zou krijgen tegen Jim Williams.

Hij verloor vlak voor zijn bruiloft in september in de kwartfinale van de World Series van Wright, ondanks een 6-3-voorsprong. Daarnaast ging hij op grote toernooien vaak in de eerste ronde eruit. “Het is het eeuwige gezeur met de set-up. Spelers als Wright en ik zijn constant op zoek naar perfectie. Maar het maakt je ook instabiel.” Over zijn nieuwe pijlen is hij positief en dat is belangrijk. “Ik scoor er goed mee in trainingen. Darten gebeurt in je hoofd.”

Hoewel hij altijd voor de titel gaat, weet Van Barneveld ook dat dat niet realistisch is. “Er zijn darters beter in vorm, maar in goede vorm kan ik ver komen.” Op het WK is hij tevreden als hij genoeg verdient om zijn plek in de top 32 te behouden. “Als ik de laatste zestien haal, speel ik alle grote toernooien.”

Als hij vrijdag ‘Ally Pally’ betreedt, is de zaal weer de ‘Barney Army’, zo geliefd is hij. “Als ik verlies, ben ik niet de meeste gezellige vent, maar een dag later gaat het weer. Dan ga ik lekker met mijn vrouw op vakantie naar Thailand, de wonden likken en door.” Stoppen gaat hij voorlopig niet. “Ik vind darten veel te leuk. Ik heb het gevoel dat er nog iets moois aan zit te komen.”