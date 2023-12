Van Dam en De Geus na blessures terug in hockeyselectie Oranje

Thijs van Dam en Jonas de Geus keren terug in de hockeyselectie van bondscoach Jeroen Delmee. Zij misten door blessures de recente trip naar Argentinië waar Oranje vier interlands in de Hockey Pro League afwerkte.

Ook talent Guus Jansen krijgt een kans van Delmee. De 22-jarige aanvaller van Rotterdam maakte eerder al deel uit van de trainingsgroep en deed deze maand met Jong Oranje mee aan het WK onder 21 in Maleisië. Hij speelde nog geen interland in het grote Oranje.

Delmee heeft 25 spelers opgenomen in de trainingsgroep die in januari gaat toewerken naar een winterstage in Zuid-Afrika en de volgende serie wedstrijden in de Pro League in februari in India.

Ook Duco Telgenkamp en Derk Meijer zijn toegevoegd aan de trainingsgroep. Boris Burkhardt en Joep Troost, die in Argentinië nog meespeelden, zijn afgevallen.