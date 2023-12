Vingegaard kent zijn ploeggenoten voor de Tour de France

In principe weet Jonas Vingegaard met welke renners van Visma – Lease a Bike de Deen volgend jaar een gooi gaat doen naar zijn derde eindzege in de Tour de France. Tijdens de presentatie van de wielerploeg in Amsterdam onthulde sportief directeur Merijn Zeeman de acht namen van de renners die op 29 juni in Florence aan de start staan.

Naast Vingegaard zijn dat de Amerikanen Sepp Kuss en Matteo Jorgenson, de Nederlanders Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle, de Fransman Christophe Laporte, de Belg Tiesj Benoot en de Sloveen Jan Tratnik. Van dat achttal zijn Kruijswijk, Jorgenson, overgekomen van Movistar, en Tratnik nieuw ten opzichte van de Tour van dit jaar.

Kruijswijk moest afgelopen zomer door een blessure de Tour laten schieten. Hij werd toen vervangen door Wilco Kelderman. Ook de Belgen Nathan van Hooydonck, gestopt wegens hartklachten, en Wout van Aert ontbreken. Laatstgenoemde mikt op de Giro.

“Maar daarbij zeg ik dat tot nu toe alle selecties die we in de winter voor de Tour hebben gemaakt nooit zijn uitgekomen”, zei Zeeman. “Ik hoop dat dat nu wel een keer gaat lukken.”

Vingegaards contract werd met een jaar verlengd tot eind 2028. Kuss, dit jaar winnaar van de Vuelta, tekende een verbintenis tot eind 2027. Zijn contract liep eind volgend jaar af.

De 27-jarige Deen keek in Amsterdam al even vooruit op komend jaar. “De Tour winnen was afgelopen zomer in zoverre makkelijker dan vorig jaar door het feit dat je ‘m al eens gewonnen had. Geestelijk scheelde dat wel, maar er was natuurlijk wel de druk die je voelt als titelverdediger. Het gevecht met Tadej (Pogacar) was heel intens, het ging elke dag om seconden. In de tijdrit en de dag erna heb ik uiteindelijk het verschil kunnen maken,”

“Ik zal Wout missen in de ploeg”, vertelde Vingegaard. “Hij is een van de beste renners ter wereld. Maar ik denk dat het ook zonder hem kan.”