Visma – Lease a Bike met Van Aert, Uijtdebroeks en Kooij naar Giro

Met de Belgen Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks en de Nederlander Olav Kooij gaat wielerploeg Visma – Lease a Bike komend voorjaar in de Giro d’Italia met name op jacht naar ritzeges. Dat maakte de ploeg bekend tijdens de teampresentatie in Amsterdam.

De aanwezigheid van Uijtdebroeks was opmerkelijk omdat nog niet duidelijk is of de overstap van de jonge Belg van Bora-hansgrohe naar de Nederlandse ploeg, voorheen Jumbo-Visma, wordt goedgekeurd door de internationale wielrenunie UCI. Volgens de Duitse ploeg is er sprake van contractbreuk.

Van Aert mikt op een of meer ritzeges, voor talentvol sprinter Kooij wordt het zijn eerste grote ronde.