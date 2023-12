Wielerploeg Bora akkoord met vertrek Uijtdebroeks

Wielerploeg Bora-hansgrohe heeft zich neergelegd bij een vertrek van de Belg Cian Uijtdebroeks naar Visma – Lease a Bike. Dat meldde de Duitse ploeg kort nadat de renner in Amsterdam was gepresenteerd als aanwinst van het Nederlandse team.

Nadat bekend was geworden dat de 20-jarige Belg zou overstappen, meldde Bora verontwaardigd dat zijn contract nog een jaar doorliep. Ook bij de internationale wielrenunie UCI stond hij nog geregistreerd als renner van het Duitse team voor volgend jaar.

Bora meldde donderdag dat er een akkoord is bereikt tussen de drie partijen. “Het is een dag van gemengde gevoelens”, liet Ralph Denk, teammanager van Bora-hansgrohe weten. “Ik was verbaasd met het verzoek tot een snelle oplossing te komen. Maar ik ben altijd bereid te praten en zou een transfer als de voorwaarden in orde zijn nooit in de weg staan, mits de regels worden gevolgd. Voor ons is de zaak gesloten.”