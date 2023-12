Basketballers Pistons lijden 25e nederlaag op rij in NBA

De basketballers van Detroit Pistons hebben voor de 25e keer op een rij verloren in de NBA. Ze zijn één nederlaag verwijderd van een historische reeks in hetzelfde seizoen van het Amerikaanse basketbal. “Dat zou geschiedenis zijn waar niemand deel van wil uitmaken”, zei speler Cade Cunningham.

De Pistons moesten in Detroit hun meerdere erkennen in Utah Jazz. Het werd 119-111 voor de bezoekers. Kelly Olynyk nam bij Jazz 27 punten voor zijn rekening.

Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers verloren ooit 26 duels op een rij. De Cavaliers deden dat in het seizoen 2010-2011 en de Sixers in 2013-2014. Laatstgenoemde club had ooit ook een reeks van 28 nederlagen, maar die slechte serie werd verdeeld over twee seizoenen neergezet: 2014-2015 en 2015-2016.

De Pistons staan stijf onderaan in de Eastern Conference, met twee zeges en 26 verliesbeurten.