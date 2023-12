Bondscoach Jacobs werkt met zeven turnsters toe naar Spelen

Bondscoach Jeroen Jacobs werkt met zeven turnsters toe naar de Olympische Spelen van Parijs, waarvoor Nederland zich als team heeft geplaatst. Het kernteam bestaat uit Elze Geurts, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanne Wevers. Lieke Wevers, die een maand geleden bekendmaakte zich ook te richten op de Spelen, zit niet bij de groep.

Casey-Jane Meuleman en Floor Slooff komen in het instroomteam, waarbij zij grotendeels dezelfde activiteiten doen als het kernteam. Bij de aanwijzing is gekeken of voldaan is aan de criteria, zoals omschreven in het selectiereglement, meldt turnbond KNGU. “De samenstelling van de Oranjeselectie is naar verwachting”, aldus Jacobs.