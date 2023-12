Met hulp van Van Aert gaat Kooij in Giro voor eerste grote zege

Voor Olav Kooij ligt het komend wielerjaar het zwaartepunt in de Giro d’Italia. De beloftevolle sprinter van Visma – Lease a Bike maakt in mei zijn debuut in een grote ronde waar hij al met enige status aan de start zal staan. Alleen dit jaar al ging de 22-jarige renner uit Numansdorp liefst dertien keer juichend over de finish.

Vier keer was dat in september in de Ronde van Groot-BrittanniĆ«, waar hij vier dagen lang onklopbaar was en in de vijfde etappe zijn illustere ploeggenoot Wout van Aert aan de dagzege en de leiding in het klassement hielp. Met de Belg gaat hij in mei jagen op ritzeges in de Giro. Met Kooij als de man voor als het volledig vlak is. “Dan heb ik met Wout een geweldige ‘lead-out’. Ik kan me geen betere wensen. We hebben niet veel samen gekoerst, maar de keren dat dat wel gebeurde ging het goed”, vertelde hij bij de teampresentatie.

Na twaalf overwinningen in 2022 en al vroeg dit jaar een ritzege in Parijs-Nice, werd er druk gespeculeerd over zijn toekomst. Elders zou komend jaar een ‘sprinttrein’ om de Zuid-Hollander worden gebouwd, wellicht zou hij in de Tour kunnen debuteren. Het duurde even voordat hij eruit was met de ploeg waar hij twee jaar geleden de overstap maakte van het opleidingsteam naar de hoofdmacht. “Het was de eerste keer dat ik ‘einde contract’ was. Er was inderdaad de nodige interesse, maar uiteindelijk kwam de ploeg met doelstellingen waarin ik me kon vinden.”

Zoals een debuut in een grote ronde. “Dat had voor mij dit jaar ook al gemogen, maar wat de ploeg heeft neergezet is uniek. Ik had een passend programma waarin ik mezelf heb kunnen ontwikkelen. Qua ‘performance’ is dit de beste omgeving. Ik voel me ook goed op mijn plek, met mijn debuut in de Giro in het vooruitzicht.”

Hij noemt Jasper Philipsen als de beste sprinter van dit moment. De Belg kreeg bij Alpecin-Deceuninck met name in de Tour vaak de hulp van Mathieu van der Poel als sprintvoorbereider. Met Van Aert zou Kooij een vergelijkbaar duo kunnen vormen. “Wout heeft zich de afgelopen anderhalf jaar, na het winnen van het groen in de Tour, wat minder gemengd in de massasprints. Hij is natuurlijk iemand die altijd het overzicht bewaart in finales en een keer extra door de wind kan rijden. Je kunt geen betere wensen.”

Achter Philipsen (20 overwinningen) was Kooij qua behaalde successen al de tweede sprinter van de wereld. “Maar nu moet ik in een grote ronde proberen te winnen. Het wordt een ontdekkingstocht.”