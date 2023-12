UCI akkoord met overstap Uijtdebroeks naar Visma – Lease a Bike

De internationale wielerbond UCI is akkoord met de overgang van wielrenner Cian Uijtdebroeks naar team Visma – Lease a Bike. De 20-jarige Belg komt over van Bora-hansgrohe.

In een statement bevestigde UCI dat Uijtdebroeks toestemming heeft voor de overstap naar de Nederlandse ploeg. Bora is inmiddels ook akkoord, al duurde dat wel even. Het Duitse team was in eerste instantie verontwaardigd omdat het contract van Uijtdebroeks nog een jaar doorliep.

Donderdag meldde Bora een akkoord te hebben met Visma – Lease a Bike en de renner zelf. Uijtdebroeks werd al gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Ook werd duidelijk dat hij volgend jaar de Giro rijdt, samen met teamgenoten Wout van Aert en Olav Kooij.