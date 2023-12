Van der Poel troeft Van Aert af bij Zilvermeercross in Mol

Mathieu van der Poel heeft de Zilvermeercross in Mol op overtuigende wijze op zijn naam geschreven. De Nederlandse veldrijder van Alpecin-Deceuninck hield de Belg Wout van Aert een minuut en zestien seconden achter zich. Vorig jaar ging de zege nog naar Van Aert, voor Van der Poel.

Het was de eerste ontmoeting dit seizoen in het veldrijden tussen Van Aert en Van der Poel, die de Zilvermeercross in Belgiƫ voor de derde keer in zijn loopbaan, en voor het eerst sinds 2019 op zijn naam schreef. Van der Poel, die in de derde ronde solo wegreed, deed tot de wedstrijd in Mol dit seizoen alleen mee in Herentals. Ook daar won hij.

“Ik voelde me goed, maar ik reed vooral goed door het zand. Dat is niet onbelangrijk als een groot gedeelte van het parcours uit zandstroken bestaat. Zo kan je natuurlijk snel een verschil maken met de rest”, aldus Van der Poel. “Ik had mijn rondje goed ingedeeld. Er waren stukken op het zand waar ik vol kon doortrappen en er waren stukken op de omloop waar ik kon herstellen. Het was een leuke Zilvermeercross, ik heb me geamuseerd.”

Slechts tien van de 61 deelnemers wisten te finishen. “Er ontbraken wel wat toppers”, zei Van der Poel. “Dat ik het eerste duel met Van Aert win? Ik denk dat de mensen daar meer mee bezig zijn dan wij. Wout gaf eerder al aan dat hij de winter erbij neemt zonder daar echt in beste vorm te willen zijn. Hij zal het me zeker weten vast wel nog enkele keren bijzonder lastig maken.”

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag naar de Nederlandse Lucinda Brand.