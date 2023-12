Wattimena strandt op WK darts in tweede ronde tegen Schindler

Met Jermaine Wattimena is opnieuw een Nederlandse darter uitgeschakeld op het WK in Londen. De 35-jarige Westervoorter moest in Alexandra Palace in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Duitser Martin Schindler, de nummer 26 van de plaatsingslijst: 3-1.

Wattimena, die vorig jaar al in de eerste ronde strandde, nam in de eerste set nog wel een voorsprong. Daarna verloor hij drie legs op rij. Ook de tweede set trok Schindler overtuigend met 3-1 naar zich toe. Wattimena richtte zich op en nam dankzij een finish van 170 de leiding (2-1) in de derde set, die hij, ondanks een matchdart van Schindler, ook won.

Schindler voorkwam dat de spanning definitief terugkwam en gooide de partij daarna uit.

Eerder verloren Kevin Doets, Niels Zonneveld, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode in de tweede ronde. Raymond van Barneveld komt nog in actie. Michael van Gerwen slaagde er wel in de derde ronde te halen.