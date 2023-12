Basketballers Philadelphia danken zege niet alleen aan Embiid

De basketballers van Philadelphia 76ers zagen Joel Embiid tegen Toronto Raptors voor de dertiende keer op rij tot ten minste 30 punten en 10 rebounds komen. Het was de langste serie sinds legende Kareem Abdul-Jabbar, destijds uitkomend voor Milwaukee Bucks, in het seizoen 1971-72 liefst zestien keer op rij met dergelijke cijfers kon pronken.

De 76ers wonnen met 121-111, maar dankten niet alleen Embiid (31 punten) voor de zege. Tobias Harris en Tyrese Maxey eindigden het duel met ieder 33 punten achter hun naam. Dat drie spelers in één duel boven de 30 uitkwamen (samen 97) was in de clubgeschiedenis maar een keer eerder voorgekomen. Dat was in 1961 toen de club nog Syracuse Nationals heette.

Philadelphia staat er met 20 overwinningen tegen 8 nederlagen goed voor in de NBA. De balans van Toronto (11-17) oogt minder rooskleurig.

Embiid maakte in het eerste kwart slechts 2 punten nadat hij zijn enkel had verdraaid bij het neerkomen onder de basket. De tot beste speler van het afgelopen seizoen gekozen center verdween even naar de kleedkamer, maar had halverwege al weer 11 punten achter zijn naam. Op dat moment leidden de Raptors nog met 3 punten na een eerdere marge van 15. Tegen met name een opleving van Embiid in het derde kwart (17 punten) was de Canadese ploeg niet bestand.