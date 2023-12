Ferrari-rijder Sainz wil snel duidelijkheid over toekomst

Formule 1-rijder Carlos Sainz wil nog voor het komende seizoen begint weten of zijn toekomst ligt bij Ferrari. Het contract van de Spanjaard bij de Italiaanse renstal loopt eind 2024 af. Media berichtten recent dat zijn teamgenoot Charles Leclerc eerder deze maand voor vijf jaar heeft bijgetekend. Sainz wil ook duidelijkheid zodat hij zich volledig op het racen kan richten.

“Mijn doel is om 2024 te beginnen met de wetenschap voor welk team ik in 2025 zal rijden”, zei Sainz op een sponsorevenement in Madrid, opgetekend door Motorsport.com. “Ik zou niet graag aan het seizoen beginnen zonder dat ik weet hoe mijn toekomst eruit ziet.”

Sainz (29) eindigde het afgelopen seizoen als zevende in de WK-stand, op ruime afstand van wereldkampioen Max Verstappen. Hij sprak de hoop uit ook na 2024 voor Ferrari te kunnen uitkomen. “Mijn doel is om nog vele jaren bij Ferrari te blijven. Ik zit hier goed, beide partijen zijn tevreden en we willen verder. Maar we moeten het eens worden over de voorwaarden en we hebben nog drie maanden tot de volgende race om die overeenstemming te bereiken.”