IOC-baas Bach verdedigt toelaten Russen op Olympische Spelen

Volgens voorzitter Thomas Bach heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een ‘gulden middenweg’ gevonden om atleten uit Rusland en Belarus onder strikte voorwaarden toe te laten tot de Spelen van Parijs 2024. Dat zegt de hoogste sportbaas in een interview met Welt am Sonntag.

Het besluit zorgde met name in Oekraïne, waar de Russen in februari 2022 binnenvielen, voor woede. Ook in Rusland was er kritiek, de eisen die worden gesteld noemde het Russisch olympisch comité ‘vernederend’.

Bach benadrukt in het interview dat hij niet inziet hoe de beslissing het verloop van de oorlog in het voordeel van Moskou zou beïnvloeden. De Duitse voormalig olympisch schermkampioen wees er nogmaals op dat deelnemers uit Rusland en Belarus het moeten doen zonder nationale vlag en volkslied. Ook mogen atleten geen banden hebben met leger of veiligheidsautoriteiten. “Dit is opnieuw een herinnering aan de hele wereld van de sancties die zijn opgelegd”, zegt Bach. Tot nu toe hebben zich pas enkele atleten met een Russisch paspoort gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

Vrees voor een boycot door Oekraïne heeft Bach niet. “Waarom zou Oekraïne eigen atleten straffen voor de invasie van de Russen en ze hun olympische droom afnemen?” vraagt hij zich af. “Je bent geen voorstander van oorlog alleen omdat je niet aan alle eisen van Oekraïne voldoet. We hebben de Oekraïense atleten sinds het begin van de oorlog met ongekende solidariteit gesteund.”

Gezien de reacties uit de betrokken landen concludeert Bach dat beide kanten niet tevreden zijn. “We hebben blijkbaar de gulden middenweg gevonden.”