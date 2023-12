Tennissters Moore en Gatica vrijgesproken van doping

De Britse tennisster Tara Moore en haar Chileense collega Bárbara Gatica zijn vrijgesproken van overtreding van de dopingregels. Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) meldt dat nadat een onafhankelijk tribunaal de zaak heeft onderzocht.

Beide speelsters waren voorlopig geschorst nadat ze in de zomer van 2022 positief waren getest op de anabole steroïde boldenone, terwijl bij Moore ook sporen van nandrolon waren aangetroffen. Bij een hoorzitting overtuigden zij het tribunaal dat het consumeren van vervuild vlees de oorzaak was geweest van de bij het WTA-toernooi in Bogota afgenomen positieve test. De schorsing is met onmiddellijke ingang opgeheven, hoewel Gatica in verband met een andere zaak nog niet mag terugkeren op de tennisbaan. De Chileense is tot december 2025 geschorst wegens matchfixing.

Moore (31) was in 2017 even de nummer 145 van de wereld, Gatica (27) reikte net niet tot de top 200 in 2022.