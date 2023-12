Van Barneveld opent WK met zege in vier sets op Szaganski

Raymond van Barneveld is vrij overtuigend begonnen aan zijn 31e wereldkampioenschap darts. De 56-jarige Hagenaar, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, versloeg de Pool Radek Szaganski in de tweede ronde met 3-1. De setstanden waren 3-1 3-0 2-3 3-2.

Van Barneveld stond de eerste leg nog wel af, maar overtuigde daarna met zijn dubbels. Voor de laatste leg in de eerste set had de wereldkampioen van 2007 elf pijlen nodig. Szaganski, die op de wereldranglijst veertig plekken lager staat dan Van Barneveld (69e om 29e), verloor ook de tweede set kansloos.

In de derde set verslapte Van Barneveld wat. Met een finish van 113 wist hij zijn eerste eigen leg nog wel te behouden, maar hij verloor uiteindelijk met 3-2. Ook daarna behielden beide darters steeds hun eigen leg. Van Barneveld maakte het bij 2-2 in de vierde set af.

Van Barneveld treft in de derde ronde Jim Williams. De Welshman stuntte eerder met 3-0 tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Michael van Gerwen bereikte eerder ook de derde ronde.