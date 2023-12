Van der Poel na slechte start opnieuw de beste in Antwerpen

Mathieu van der Poel heeft voor de zesde keer op rij de wereldbekercross van Antwerpen op zijn naam geschreven. De 28-jarige wereldkampioen veldrijden liet na een slechte start de concurrentie ver achter zich. Vrijdag won Van der Poel al op overtuigende wijze de Zilvermeercross in Mol, voor Wout van Aert.

Het was voor het eerst dit seizoen dat de ‘Grote Drie” Van der Poel, Van Aert en Tom Pidcock, aan de start stonden. Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag naar de Nederlandse Fem van Empel.

Van der Poel schoot vlak na de start uit zijn klikpedaal en moest daarna in de achtervolging, net als de in het zand gevallen Pidcock. Na een kwartier lag Van der Poel echter al bijna aan kop en vijf ronden voor het einde reed hij zelfs alleen aan de leiding.

De ontketende Nederlander bleef in het vervolg foutloos en bleef de concurrentie ruim voor. Van Aert kwam op 29 seconden als tweede over de finish, gevolgd door klassementsleider Eli Iserbyt, op 37 seconden. Joris Nieuwenhuis kwam als tweede Nederlander over de streep. Hij werd vijfde. Pidcock eindigde als achtste.