Veldrijdster Van Empel ook in wereldbekercross Antwerpen de beste

Fem van Empel blijft een klasse apart in het veldrijden. De wereldkampioene van Jumbo-Visma was de beste in de wereldbekercross van Antwerpen. Daarmee won de 21-jarige Brabantse ook de elfde cross waarin ze aan de start verscheen.

Van Empel reed in de vierde van zes rondes langs het strand van Sint-Anneke aan de Schelde weg bij haar concurrentes. Lucinda Brand finishte op 18 seconden als tweede. Puck Pieterse pakte de derde plaats, daarmee zorgend voor een volledig Nederlands podium.

Klassementsleidster Ceylin del Carmen Alvarado werd vierde, maar heeft een ruime voorsprong in de stand.

Op tweede kerstdag volgt in het eveneens Belgische Gavere de tiende wereldbekercross van het seizoen.