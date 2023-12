Verhoeven verlengt contract bij kickboksbond Glory met drie jaar

Rico Verhoeven komt ook de komende drie jaar uit voor Glory. De kickboksbond meldt de contractverlenging van de 34-jarige Nederlander, die begin november in de Gelredome voor de elfde keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigde. Het contract van Verhoeven zou in 2024 aflopen.

Verhoeven doet in maart op een wildcard mee aan de zogenoemde Glory Grand Prix, een toernooi tussen acht zwaargewichten. De andere deelnemers zijn Tariq Osaro, Levi Rigters, Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh, Sofian Laïdouni en Antonio Plazibat. Nabil Khachab en Nikola Filipovic strijden om het laatste deelnamebewijs.