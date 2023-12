Blessure basketballer Wembanyama lijkt mee te vallen

De blessure van basketballer Victor Wembanyama van San Antonio Spurs lijkt mee te vallen. Het 19-jarige Franse toptalent verdraaide zaterdag een enkel voor het duel met Dallas Mavericks. “Hij had waarschijnlijk kunnen spelen. Als het een play-offwedstrijd was geweest, had ik hem waarschijnlijk ingezet”, zei coach Gregg Popovich na de 144-119-nederlaag.

Wembanyama liep de blessure op voor het begin van de wedstrijd, nadat hij tijdens de warming-up op de voet van een ballenjongen was gestapt. De Fransman miste dinsdag ook de nederlaag tegen Milwaukee Bucks omdat hij last had van dezelfde enkel.

Volgens Popovich was de situatie van zaterdag “bizar ongelukkig” en nam hij het zekere voor het onzekere door hem aan de kant te laten. “Hij was er niet blij mee, maar ik zit liever fout aan de conservatieve kant aangezien het dezelfde enkel is als eerder”, aldus de coach.

Wembanyama speelt sinds dit jaar in San Antonio. Hij was in juni de eerste keuze bij de NBA Draft.