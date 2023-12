Rusland en Belarus ontbreken bij Spelen in paardensport

Rusland en Belarus doen volgend jaar bij de Olympische Spelen niet mee in de paardensport. De internationale paardensportbond FEI meldt dat de ruiters uit die landen, door de sancties die zijn verbonden aan de Russische invasie in Oekraïne, niet genoeg punten hebben behaald voor de olympische kwalificatie.

In een statement verwijst de FEI naar de regel die stelt dat individuele kwalificatie voor de Spelen in Parijs in het springen, dressuur en eventing moet worden behaald via de olympische ranking, in wedstrijden tussen 1 januari en 31 december van dit jaar. Ruiters uit Rusland en Belarus zijn sinds maart 2022 uitgesloten van competities die aan de FEI zijn verbonden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot onlangs dat atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag mee mogen doen aan de Olympische Spelen.