Teammanager Alpecin onder indruk van sterke Van der Poel

Teammanager Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck is onder de indruk van de sterke start van het veldritseizoen van Mathieu van der Poel, die zowel in Herentals, Mol als Antwerpen won.”Ik denk dat we een van de sterkste versies van Van der Poel ooit in het veld aan het werk hebben gezien de afgelopen wedstrijden. Zoals hij nu al enkele weken op de crossfiets bezig is, dat is toch wel heel knap”, zegt hij in aanloop naar de wedstrijd van dinsdag in Gavere.

“Hij slaagt erin zich telkens te blijven verbeteren. Uiteraard ligt de nadruk bij hem op het voorjaar op de weg. De veldritten die er nu aankomen passen wel in die specifieke voorbereiding”, vervolgt Roodhooft. “Het voorbije jaar verliep vlekkeloos bij Mathieu. Alles ging zoals gepland, zonder ziektes of een of ander incidentje.”

In Gavere is de tiende wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Van der Poel deed er tot dusverre aan drie mee en staat daardoor niet hoog in het klassement. Eli Iserbyt leidt met 255 punten, voor Pim Ronhaar met 198 punten en Lars van der Haar met 191 punten.