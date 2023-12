Wennemars denkt ondanks mislukt voorseizoen goed te zijn op NK

Schaatser Joep Wennemars denkt dat hij ondanks het mislopen van de wereldbekerwedstrijden klaar is voor de NK afstanden van eind december. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma hoopt zich daar voor het eerst te kwalificeren voor de EK en WK afstanden.

Wennemars moest de teleurstelling even verwerken nadat hij zich eind oktober niet had gekwalificeerd voor de wereldbeker. “Dat was een domper voor me. Maar ik was ook gemotiveerd en heb met Jac Orie een plan gemaakt voor die acht weken tussen het kwalificatietoernooi en de NK. We hebben elkaar met de achterblijvers opgezocht”, zegt Wennemars, die denkt dat iedereen zich heeft verbeterd.

Wennemars, die een jaar eerder echt doorbrak met zilver op de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, had het gevoel dat hij na een sterke trainingswedstrijd van 1.08,03 als de te kloppen man startte bij de 1000 meter in oktober. “Dat is nog steeds de tweede tijd van het seizoen”, zegt hij. “Maar ik heb geen moment gedacht dat ik dat wel even zo doen. Er zijn heel veel schaatsers die dat ook kunnen, dus je moet scherp zijn.”

De concurrentie op de 1000 meter is heel groot. De wedstrijd in oktober werd lang onderbroken door een val van Kai Verbij. In de vier ritten daarna wist alleen Kjeld Nuis zich in de top 5 te schaatsen. Naast Wennemars slaagden ook olympisch kampioen Thomas Krol en Hein Otterspeer, winnaar van de wereldbeker vorig seizoen, er niet in. “Ik denk dat we blij mogen zijn dat het niveau in Nederland zo hoog is”, zegt de zoon van voormalig sprintwereldkampioen Erben Wennemars. “Dat betekent dat je ook meteen meedoet voor de knikkers in het wereldwijde deelnemersveld.”

Wennemars zegt tevreden te zijn met het niveau dat hij sindsdien heeft gehaald. “Een trainingswedstrijd is best moeilijk hier in een leeg Thialf zonder publiek. Dat is redelijk goed gegaan. Ik denk dat ik er beter voorsta dan de vorige keer, dus ik heb er zin in.”

De schaatser heeft er ook vertrouwen in dat zijn coach Orie hem in topvorm brengt richting de belangrijke wedstrijden. “Het programma is zo ingericht dat je goed bent op de WK. Vorig jaar had ik het geluk dat ik al eerder piekte. Daarna heb ik stomme dingen gehad, mijn weerstand was weg en ik werd steeds ziek. Ik hoop dat me dat nu niet overkomt. Achteraf gezien had ik me natuurlijk willen plaatsen, maar als je één cyclus zou willen overslaan, was het deze”, wijst hij op de wedstrijden in onder meer Japan en China. “Als je je kop erbij hebt gehouden en een goed plan hebt gemaakt, is dat misschien wel een betere voorbereiding op deze NK.”