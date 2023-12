Basketballer Doncic leidt Mavericks met 50 punten naar zege

Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de Amerikaanse competitie NBA met 50 punten naar de overwinning op Phoenix Suns geleid. Zijn ploeg won het duel met 128-114. Hij gaf zijn optreden extra glans door de grens van 10.000 punten te passeren.

De 24-jarige Sloveen ging voorbij de 10.000 punten in het eerste kwart van het duel. Hij haalde dit aantal in 358 wedstrijden. Zes spelers in de NBA hadden hier minder duels voor nodig. “Ik voel mij goed”, zei hij na afloop. Maar stond daarna vooral stil bij de rentree van Dereck Lively II, die 20 punten maakte. “We hebben hem gemist en we missen Irving ook al een tijdje. Daarom zijn we ver weg van ons potentieel. Maar nu is er weer één man terug. Ik kan niet wachten tot Irving er ook weer bij is.”

Grayson Allen was topscorer bij de Suns met 32 punten.

Boston Celtics versloeg Los Angeles Lakers met 126-115. Kristaps Porzingis was met 28 punten het beste op dreef bij de Celtics. Bij Lakers blonk Anthony Davis uit met 40 punten en 13 rebounds. Maar dat was niet genoeg om zijn team de winst te bezorgen.