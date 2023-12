Herstelde Nuis vol vertrouwen over concurrentiestrijd op NK

Schaatser Kjeld Nuis maakte indruk in de wereldbeker, maar werd ziek voor de laatste wedstrijden in Polen. Hersteld en uitgerust is hij klaar voor de concurrentiestrijd op de 1000 en 1500 meter tijdens de NK afstanden die donderdag beginnen.

Nuis baalde dat hij het vierde wereldbekerweekend miste. “Ik stond op dat moment op beide afstanden eerste van de wereld. Dat is heel lekker om te kunnen zeggen en te ervaren. Zeker de laatste wedstrijden waarin ik van de vier afstanden drie keer won en een keer zilver pakte. Daar doe je het voor.”

De 34-jarige schaatser had eerder juist laten weten dat hij alle wedstrijden wilde rijden, maar nu werd de beslissing voor hem genomen. “Dat komt door het vele reizen en de drukte”, zegt hij. “Ik heb er echt alles aan gedaan om niet ziek te worden. Het is vooral superjammer dat ik die klassementen zo uit handen geef. Met de puntentelling van tegenwoordig is het funest om niet aan de start te verschijnen.”

De drievoudig olympisch kampioen heeft niet meer heel hard hoeven trainen. “Het was vooral onderhouden. Op een gegeven moment was ik hersteld en voelde het op het ijs prima.”

Nuis was ook niet topfit toen hij zich eind oktober moest plaatsen voor de wereldbeker. Toch deed hij dat met overtuiging en dat geeft hem vertrouwen voor de NK. “Ik stond er toen slechter voor dan nu. Nu heb ik me in alle rust kunnen voorbereiden. En als je bovenin in de wereldbeker staat, moet het gek lopen wil je geen WK-plek krijgen. Dat geldt ook voor Jutta Leerdam. Als die een misser maakt en vierde zou worden, gaat ze echt wel naar de WK.”

Terwijl hij thuis zat, zag hij zijn vriendin Joy Beune met Irene Schouten en Marijke Groenewoud gediskwalificeerd worden op de ploegachtervolging omdat Beune haar transponders voor de tijdmeting was vergeten. De schaatser geeft toe dat hij in eerste instantie niet veel steun bood. “Dat moet je haar vragen, maar ik denk het niet. Zij belde mij op en ik zei alleen maar, hoe kan je nou zo dom zijn? Dat was misschien niet heel lief.”

Nuis uit wel kritiek op de berichtgeving erover. “Ze voelde zich superschuldig en kreeg meteen een microfoon onder haar neus. Ze was zo gefocust dat haar enkels goed afgeplakt waren, dat ze er door de stress niet aan had gedacht. Dan wordt daar de volgende dag nóg een item van gemaakt, hoe dat precies zit met die transponders. In de reacties daarop is ze echt kapot gemaakt. Ze is heel hard voor zichzelf, maar mensen zeggen de lelijkste dingen. We hebben er thuis over gepraat en ze is er overheen. Gelukkig hebben die andere meiden haar een hart onder de riem gestoken.”