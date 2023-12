Veldrijdster Van Anrooij door ribblessure voorlopig aan de kant

Veldrijdster Shirin van Anrooij won vorig jaar de cross in het Belgische Gavere, maar deze editie haalde ze de finish niet. Een opgelopen ribblessure verhindert deelname aan de komende wedstrijden, zo laat ze weten op Instagram.

De 21-jarige Van Anrooij liep de blessure vorige week woensdag tijdens een training op. Ze werd vrijdag in Mol nog tweede en zaterdag in Antwerpen zesde. In Gavere moest ze de strijd echter voortijdig staken.

“Het is tijd om te checken of er niets is gebroken en dat betekent dat jullie mij de komende crossen niet aan de start zien verschijnen. Dit is zeker niet de kerstperiode waar ik op gehoopt had”, aldus Van Anrooij.