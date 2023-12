Baanwielrenner Lavreysen op de kilometer naar NK-goud

Op de eerste dag van de NK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Harrie Lavreysen de Nederlandse titel veroverd op de kilometer. De tweevoudig olympisch kampioen (sprint en teamsprint) was bij afwezigheid van zijn grote concurrent op de kilometer, Jeffrey Hoogland, duidelijk favoriet voor het goud. Daan Kool eindigde als tweede, Tijmen van Loon veroverde brons.

De Nederlandse titel op de achtervolging ging bij de mannen naar de 33-jarige Brian Megens. In de finale was hij te sterk voor Patrick Bos, die zilver veroverde.

Bij de vrouwen ging Mischa Bredewold er bij haar debuut op de NK baan met de titel op de achtervolging vandoor. De 23-jarige wielrenster van Team SD Worx, die afgelopen jaar de Europese titel op de weg veroverde, ziet het baanwielrennen als een mooi uitstapje.

Lonneke Geraerts won in het Apeldoornse Omnisport NK-goud op de keirin. De 21-jarige renster uit Luyksgestel troefde Kimberly Kalee en Ruby Huisman af. Eerder op de dag was Geraerts op de tijdrit over 500 meter als tweede geƫindigd achter Kalee.