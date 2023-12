Basketballers Pistons breken NBA-record met 27 nederlagen op rij

De basketballers van Detroit Pistons hebben de meeste nederlagen op rij ooit in één seizoen in de NBA geleden. Het aantal verliesbeurten kwam op 27 na de thuisnederlaag tegen Brooklyn Nets (112-118). Daarmee overtroffen de Pistons de nederlagenseries van Cleveland Cavaliers in het seizoen 2010-2011 en Philadelphia 76ers in het seizoen 2013-2014. Beide ploegen verloren destijds 26 keer op rij.

De Pistons zijn nu nog één nederlaag verwijderd van het absolute negatieve record in de geschiedenis van de Amerikaanse profcompetitie. Philadelphia 76ers bezit ook de langste reeks nederlagen ooit, verdeeld over meerdere seizoenen. Dat record staat op 28, gevestigd in de seizoenen 2014-1015 en 2015 -2016.

“Verkoop het team”, scandeerden de fans vanaf de tribune na de zoveelste zeperd. “Belachelijk”, reageerde eigenaar Tom Gores van de club uit Detroit. “Het schip zinkt niet, maar we moeten het wel vlot trekken.”

Cade Cunningham maakte 43 punten voor de Pistons, die in het duel met Brooklyn Nets in het vierde kwart nog met 97-92 voor kwamen. De Nets reageerden met een serie van 13 punten op rij, namen de leiding over en gaven die niet meer uit handen.