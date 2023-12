Darter De Graaf strandt op WK tegen oud-kampioen Cross

Jeffrey de Graaf is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de achtste finales te halen. De voor Zweden uitkomende Nederlander ging in de derde ronde onderuit tegen de als achtste geplaatste Engelsman Rob Cross, die zes jaar geleden de wereldtitel won ten koste van Phil Taylor. De Graaf verloor met 4-2.

De 33-jarige De Graaf deed in 2016 en 2018 ook mee aan het WK darts. Beide keren strandde hij, toen nog onder de Nederlandse vlag, in de eerste ronde. Inmiddels woont De Graaf in Stockholm.

Cross won de eerste twee sets vrij overtuigend en liet daarna, bij een stand van 2-2 in legs, de kans liggen om ook de derde set te pakken. De Graaf sloeg wel toe en had ook in de vierde set het initiatief. Cross redde zich door de vierde leg uit te gooien met bull’s eye en eveneens de vijfde leg op zijn naam te schrijven: 3-1.

De Graaf gaf zich nog niet gewonnen en verzekerde zich van set vijf. Cross was op tijd bij de les en gaf de zege daarna niet meer uit handen. De Engelsman zag eerder op woensdag zijn landgenoten Scott Williams en Dave Chisnall ook de achtste finales bereiken.