Dartstalent Littler (16) op WK overtuigend naar laatste zestien

Luke Littler heeft bij het wereldkampioenschap darts in Londen opnieuw indruk gemaakt. Het 16-jarige Engelse talent liet de Canadees Matt Campbell in de derde ronde kansloos. Het werd 4-1.

Littler was binnen een uur al klaar met Campbell en had de partij nog eerder kunnen beslissen. Bij 3-0 miste hij één matchdart. Littler kwam tot een gemiddelde van 97,19 ten opzichte van 91,29 van Campbell.

Littler, die op het WK eerder de Nederlander Christian Kist uitschakelde, speelt in de achtste finales tegen Raymond van Barneveld of de Welshman Jim Williams. Zij treffen elkaar vrijdag in de derde ronde.