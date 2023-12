Schaatser Speijers tot en met Spelen Milaan bij Team IKO

Schaatser Jesse Speijers heeft zijn contract bij Team IKO verlengd. De 21-jarige rijder is nu tot en met de Olympische Spelen van 2026 aan de ploeg verbonden.

Speijers eindigde in oktober bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker als derde op de 5000 meter en mocht daarna in Obihiro zijn internationale debuut maken. In Japan eindigde hij als elfde en een week later in Beijing als twaalfde.

“Jesse is aan zijn derde seizoen bezig bij ons team en hij heeft zich elk seizoen spectaculair verbeterd. We hebben dan ook heel veel zin om deze lijn de komende jaren voort te zetten”, meldt de leiding van Team IKO.