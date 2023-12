Tennisser Djokovic wil net als Brady door tot na zijn veertigste

Tennisser Novak Djokovic is nog lang niet van plan te stoppen en denkt er zelfs over door te gaan tot na zijn veertigste. De 24-voudig grandslamkampioen ziet in de Amerikaanse American footballer Tom Brady zijn grote voorbeeld. Brady, zeven keer winnaar van de Super Bowl, beëindigde zijn carrière op 45-jarige leeftijd.

“Ik ken hem persoonlijk en heb veel van hem geleerd”, zei de 36-jarige Serviër, die woensdag in Riyad (Saudi-Arabië) een demonstratiewedstrijd speelt tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. “Hij is voor mij het grote voorbeeld van een kampioen in zijn sport die heel veel tijd stak in het verzorgen van zijn lichaam en het herstel. Hij gaf aandacht aan elk deel van zijn lichaam en geest, zodat hij een lange en succesvolle carrière kon hebben.”

Djokovic begint in 2024 aan zijn 22e profseizoen. Hij opent in januari het jaar met de United Cup en gaat daarna op jacht naar zijn elfde titel in de Australian Open. “Ik voel me nu fantastisch in mijn lichaam en speel tennis van heel hoge kwaliteit. Het jaar 2023 was een van de beste uit mijn carrière, dus waarom zou ik stoppen als ik nog zo geweldig speel. Dus ik ga voorlopig door.”