Topfavoriet Van Aert ongenaakbaar in cross Heusden-Zolder

De Belgische topfavoriet Wout van Aert heeft de Superprestige in Heusden-Zolder op zijn naam geschreven. De 29-jarige veldrijder van Jumbo – Lease a Bike was een klasse apart in Belgisch-Limburg waar Mathieu van der Poel en Tom Pidcock ontbraken.

Van Aert boekte na de veldrit van Essen eerder deze maand zijn tweede crosszege van het seizoen.

In Heusden-Zolder wist alleen de 26-jarige Eli Iserbyt lang het spoor van zijn ongenaakbare landgenoot te volgen. Pas in de laatste halve ronde schudde Van Aert Iserbyt van zich af. Hij had op de meet 8 seconden voorsprong. De Nederlander Joris Nieuwenhuis eindigde als derde op 34 seconden van Van Aert.

Het was voor Van Aert zijn vijfde overwinning in Zolder uit zijn carrière en de derde op rij.