Van der Poel voert topselectie veldrijden wereldbeker Hulst aan

Bondscoach Gerben de Knegt kan zijn sterkst denkbare selectie opstellen in de wereldbeker veldrijden komende zaterdag in het Zeeuws Hulst. Bij de mannen zijn wereldkampioen Mathieu van der Poel, Joris Nieuwenhuis. Pim Ronhaar en Lars van der Haar de troeven. Bij de vrouwen zullen Ceylin del Carmen Alvarado, wereldkampioene Fem van Empel, Puck Pieterse en Lucinda Brand ongetwijfeld strijden om de zege.

Van der Poel heeft tot nog toe vier veldritten afgewerkt en alle keren reed hij oppermachtig naar de overwinning. Ronhaar is bij de mannen de best geklasseerde Nederlander in het WB-klassement. Hij staat tweede achter de Belg Eli Iserbyt. Alvarado leidt het WB-klassement bij de vrouwen voor Brand en Pieterse. De wereldbeker in Hulst is de elfde in de cyclus en de eerste op Nederlandse bodem.