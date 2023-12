Van Empel valt, vecht terug en pakt twaalfde crosszege

Veldrijdster Fem van Empel heeft tijdens de Superprestigewedstrijd van Heusden-Zolder op bijzondere wijze haar twaalfde overwinning van het seizoen geboekt. De 21-jarige wereldkampioene ging in de derde ronde hard onderuit, verspeelde hierdoor haar koppositie aan landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, maar Van Empel knokte zich terug en versloeg Alvarado na zes ronden in de sprint.

Van de dertien maal dat Van Empel dit seizoen aan de start stond van een crosswedstrijd, won ze twaalf keer. Alleen op tweede kerstdag moest de veldrijdster van Visma – Lease a Bike haar meerdere erkennen in Puck Pieterse. Van Empel werd dinsdag tweede.

In Belgisch-Limburg ondervond Van Empel nog hinder van haar knie waar ze eerder in het seizoen ook al last van had en waar ze dinsdag eveneens op was gevallen. Woensdag kreeg haar knie door de valpartij opnieuw een optater.

“Ik klapte met mijn gewicht vol van mijn fiets en belandde weer op mijn knie. Ik dacht toen wel even: shit. Maar gelukkig kon ik mijn weg weer vervolgen”, aldus Van Empel in een eerste reactie.

Tegen Wielerflits vertelde Van Empel voor de start in Heusden-Zolder dat het lastig is om haar knie tijdens het wegseizoen te laten herstellen. “Het is zeker een idee om extra rust in te bouwen. We zullen de komende dagen zien hoe het zich evalueert en daarna een beslissing nemen”, aldus de Brabantse op de wielerwebsite.

Op het programma van Van Empel staat zaterdag de wereldbekerwedstrijd in Hulst en op nieuwjaarsdag de X2O Trofee in Baal.