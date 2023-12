Van Gerwen via simpele zege op Veenstra ronde verder op WK

Michael van Gerwen heeft op het wereldkampioenschap darts een overtuigende zege behaald op zijn landgenoot Richard Veenstra. De drievoudig wereldkampioen uit Brabant stond in de derde ronde in Alexandra Palace in Londen geen set af: 4-0. Van Gerwen had in de vorige ronde de Ier Keane Barry al met 3-0 verslagen.

Veenstra had vooraf de hoop er meer een echte wedstrijd van te kunnen maken. De nummer 79 van de wereld stond tot woensdag, in de eerste ronde tegen de Nieuw-Zeelander Ben Robb en in de tweede ronde tegen de Belg Kim Huybrechts, ook nog geen set af.

Tegen Van Gerwen was van een gelijke strijd geen sprake. De nummer 2 van de plaatsingslijst gooide de wedstrijd uit met een finish van 130. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 101,39 en hij scoorde acht keer een 180’er. Veenstra bleef steken op een gemiddelde van 86,2.

Ook op de dubbels was Van Gerwen aanzienlijk beter: 66,7 procent om 28,5 procent. Voor een plek in de kwartfinale neemt hij het op tegen de Engelsman Stephen Bunting of de Duitser Florian Hempel. Zij treffen elkaar donderdag in de derde ronde.

Naast Van Gerwen kunnen ook de Nederlanders Raymond van Barneveld en Berry van Peer de achtste finales nog bereiken.