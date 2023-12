Zwemheld Kolisnikov wil geen ‘zwart schaap’ zijn op Spelen Parijs

De Russische zwemmer Kliment Kolesnikov mag onder voorwaarden meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs, maar de wereldrecordhouder op de 50 meter rugslag zal niet meedoen. “Op dit moment is het onder de huidige omstandigheden onaanvaardbaar voor mij om deel te nemen aan de Spelen van 2024”, vertelde Kolesnikov aan het Franse persbureau AFP bij recente zwemwedstrijden in Sint-Petersburg.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot eerder deze maand dat individuele sporters uit Rusland en bondgenoot Belarus als neutrale atleten in Parijs kunnen meedoen; dus zonder nationale vlag en volkslied. Ook mogen sporters geen banden hebben met leger of veiligheidsautoriteiten en nadrukkelijk afstand nemen van de agressie in Oekraïne. Volgens het IOC zijn er tot op heden acht Russische sporters die voldoen aan alle criteria en zich hebben gekwalificeerd.

“De droom van een olympische gouden medaille blijft bestaan, maar ik ben er niet verdrietig om dat ik niet kan gaan”, aldus de 23-jarige zwemmer, die op de Spelen van Tokio brons won op de 100 meter vrije slag en zilver op de 100 meter rugslag. “De andere jongens kunnen meedoen alsof er nooit iets is gebeurd, terwijl wij geen recht hebben op een delegatie, noch op een vlag, noch op een volkslied. Ik wil geen zwart schaap zijn tussen de anderen.”