Brighton haalt uit en scoort viermaal tegen Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur is hard onderuit gegaan in het uitduel met Brighton & Hove Albion in de Premier League. De club uit Londen verloor met 4-2 in de badplaats aan de Engelse zuidkust, na een achterstand van 4-0.

Brighton leidde al na 23 minuten met 2-0. Jack Hinshelwood opende de score en João Pedro benutte een strafschop. Pervis Estupiñán maakte na ruim een uur het derde doelpunt van de thuisploeg en Pedro tekende vanaf de strafschopstip voor 4-0. Alejo Veliz en Ben Davies bepaalden in de slotfase de eindstand namens de bezoekers.

Jan Paul van Hecke speelde de hele wedstrijd voor Brighton en de geblesseerde Micky van de Ven ontbrak nog bij de Spurs, dat op de vijfde plaats van de Premier League blijft staan. Brighton verkleinde de achterstand op Tottenham tot 6 punten.