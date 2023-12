Durant leidt Suns met achttiende ’triple double’ naar NBA-zege

Kevin Durant heeft voor de achttiende keer in zijn lange basketbalcarri√®re een zogeheten ’triple double’ gemaakt in de Amerikaanse NBA. De 35-jarige forward leidde zijn ploeg Phoenix Suns naar een zege van 129-113 op Houston Rockets met drie keer in de dubbele cijfers: 27 punten, 10 rebounds en 16 assists. Eric Gordon maakte ook 27 punten, waarvan 21 van afstand met 3-punters.

Milwaukee Bucks verstevigde zijn tweede plaats in de Eastern Conference met een overtuigende winst van 144-122 op Brooklyn Nets. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo noteerde 32 punten, 10 rebounds en 8 assists.

Philadelphia 76ers , de nummer 3 in de Eastern Conference, speelde zonder vedette Joel Embiid, die aan de kant bleef met een enkelblessure. De ‘Sixers’ verloren de vier voorgaande duels zonder Embiid, maar sleepten er nu een overwinning uit op Orlando Magic: 112-92. Tyrese Maxey maakte 23 punten voor de ploeg uit Philadelphia.

Luka Doncic was met 39 punten de topschutter voor Dallas Mavericks, dat op weg leek naar de winst op Cleveland Cavaliers, maar een enorme inzinking in het vierde kwart niet meer te boven kwam. De Cavaliers zette binnen vijf minuten een achterstand om in een voorsprong en gaven die niet meer weg: 113-110.